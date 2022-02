Formazione:è italiano 1/o ambiente operativo mondo Metaverso

(ANSA) - TRIESTE, 24 FEB - La formazione esperienziale si sposta nel metaverso: oggi è stata presentata in anteprima all'Expo di Dubai Immersive Factory, proposta unica al mondo, di LEF, azienda digitale modello di Confindustria Alto Adriatico e McKinsey & Company che, dal 2011, progetta soluzioni di apprendimento - learning by doing - per acquisire competenze fondamentali per la competitività dell' impresa. Oggi si è svolta una dimostrazione tra Dubai, Italia e Germania.

Immersive Factory è un laboratorio virtuale in cui persone distanti migliaia di chilometri, connesse in live streaming, conversano, imparano metodi di ottimizzazione dei processi aziendali interagendo tramite realtà virtuale/aumentata/mixata.

"Il processo di ibridazione tra mondo fisico e virtuale iniziato una quarantina di anni fa - spiega Marco Olivotto, d.g.

di LEF - attraversa una fase importante: il metaverso, ambiente di lavoro ottimale in cui l'alto tasso collaborativo e l'unicità dell'ambiente marcano una differenza sostanziale rispetto al passato".

Tre gli scenari predisposti in altrettante sessioni di training alle quali hanno partecipato una trentina tra accademici, dirigenti scolastici e d'azienda emiratini collegati con Italia e Germania. (ANSA).