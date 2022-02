Porti: 1/o approdo DFDS e primo treno Ekol a HHLA PLT Italy

(ANSA) - TRIESTE, 23 FEB - Il RoRo "Cappadocia Seaways" è parte della vasta rete DFDS, compagnia di spedizioni e logistica con sede a Copenaghen e una lunga esperienza nel collegare i paesi europei con la Turchia attraverso il Mediterraneo. Il traghetto opera con la "Paqize" e la "Olympos Seaways" in un servizio di linea regolare tra Mersin e il porto di Trieste.

DFDS farà scalo al terminal HHLA PLT Italy tre volte alla settimana per scaricare e caricare camion, trailer, container e swap body. I traghetti su questo servizio hanno una portata che va dai 2.500 ai 3.735 metri lineari.

Il terminal ha accolto anche il primo treno Ekol il 22 febbraio, inaugurando un servizio intermodale regolare che collega Trieste a Karlsruhe, in Germania, con 6 partenze settimanali. Il treno è dotato di 16 vagoni con 32 slot per trailer e container pari a 64 unità standard (TEU). (ANSA).