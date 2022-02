Borsa: Europa sale in attesa Wall Street, focus sull'Ucraina

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - Borse europee in cauto rialzo, con i listini che cercano di aggrapparsi ai future positivi su Wall Street per sfuggire all'incertezza che domani gli scenari in Ucraina. Parigi e Milano avanzano dello 0,6%, Londra dello 0,4% mentre Francoforte arretra dello 0,1%. Poco mossi titoli di Stato europei, con lo spread Btp-Bund che si muove verso i 162 punti base mentre il rendimento del nostro decennale è stabile all'1,84%. Resta pesante il petrolio, che cede intorno al 2%, sui timori di un afflusso di barili iraniani in caso di accordo sul nucleare. Il greggio texano (wti), scende così appena sotto i 90 dollari al barile mentre il brent si appiattisce verso quota 91.

A Piazza Affari riprendono gli acquisti su Banco Bpm (+3,7%), davanti a FinecoBank (+2,9%), Bper (+2,5%) ed Eni (+1,9%), i cui risultati sono piaciuti al mercato. Male invece Diasorin (-1,6%), Inwit (-0,8%) e Tenaris (-0,6%). Sulle Borse europee avanza Renault, dopo la trimestrale, mentre invece cade Hermes (-4,7%). Giù anche Edf (-2,6%), che ha annunciato un aumento da 3 miliardi, e Allianz (-1,9%), che ieri ha reso noto di aver accantonato 3,7 miliardi di euro in vista della chiusura di una serie di contenziosi in America. (ANSA).