Banco Santander: nel 2021 utile in crescita a 8,1 miliardi

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Banco Santander ha chiuso il 2021 con un utile di 8,1 miliardi di euro, in crescita del 25% rispetto al periodo pre-covid del 2019.

Escludendo gli oneri netti di 530 milioni di euro per i costi di ristrutturazione già annunciati nel primo trimestre 2021, l'utile sottostante del 2021 è di 8.654 milioni di euro, in crescita del 78% rispetto all'anno precedente. Nel solo quarto trimestre, la banca ha ottenuto un utile di 2,27 miliardi di euro, in crescita del 5% rispetto al trimestre precedente e il più alto risultato in un singolo trimestre negli ultimi 12 anni.

La forte performance della banca è stata guidata da una ripresa dell'attività, con prestiti e depositi in crescita rispettivamente del 4% e del 6%, che ha portato a una solida crescita del reddito netto da interessi e delle commissioni nette. C'è stato anche un miglioramento della qualità del credito, che ha permesso una normalizzazione del livello degli accantonamenti per perdite su crediti, scesi del 37%.

A settembre, la banca ha annunciato una distribuzione provvisoria dagli utili del 2021 di circa 1,7 miliardi di euro, suddivisa tra un dividendo in contanti di 4,85 centesimi di euro per azione e un riacquisto di azioni per 841 milioni di euro.

Questa distribuzione provvisoria sarà completata e nelle prossime settimane sarà annunciata una remunerazione finale per gli azionisti a partire dagli utili del 2021.

Nel 2022, la banca punta a una crescita dei ricavi a una cifra media, un rapporto costi/ricavi di circa il 45%, un Rote superiore al 13% e un payout ratio del 40%2 dell'utile sottostante. (ANSA).