Borsa: Europa apre contrastata, pesano ancora decisioni Fed

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Le Borse europee avviano contrastate l'ultima seduta della settimana. I mercati cercano di digerire le decisioni della Fed sulla politica monetaria mentre aumentano le preoccupazioni sul fronte delle tensioni tra Russia e Ucraina. Sullo sfondo restano le preoccupazioni per l'impatto dell'inflazione sulla ripresa economica e l'andamento della pandemia. Non si allenta la volatilità sulle materie prime, in particolare su petrolio e gas.

Apertura in rialzo per Parigi (+0,28%), dopo i dati del Pil del quarto trimestre. In calo Francoforte (-0,72%) e Londra (-0,22%), poco mossa Madrid (-0,09%). (ANSA).