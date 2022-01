Banca Sella: lancia nuova piattaforma di private banking

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Banca Sella lancia una piattaforma innovativa per gestire il patrimonio di famiglie e imprenditori, monitorando anche l'evoluzione dei loro investimenti, e consentire in modo integrato il dialogo, anche a distanza, tra cliente e private banker grazie al servizio di 'web collaboration".

La nuova piattaforma "Sella Global Advisory", fornita dal Wealth & Business Advisory di Banca Sella e sviluppata da Prometeia in un'ottica di open innovation, permette ai private banker di gestire tutti i servizi di wealth management in un unico applicativo, tenendo così costantemente aggiornata la situazione del cliente: dal patrimonio finanziario a quello assicurativo, da quello immobiliare fino a quello aziendale e successorio per poter rispondere a tutte le possibili esigenze.

Il sistema fornisce, inoltre, report periodici sullo stato degli investimenti per affiancare il cliente nella valutazione dei fattori che incidono sull'evoluzione del suo patrimonio. (ANSA).