Spread Btp-Bund chiude in rialzo a 139 punti base

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - In una seduta di crollo per i mercati azionari, lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni ha chiuso in crescita a 139 punti base rispetto a un avvio a quota 133 e una chiusura di venerdì a 135.

Nel primo giorno di voto per il Quirinale, il rendimento del prodotto del Tesoro, con un leggero aumento nel finale, ha concluso all'1,28%, comunque sui livelli più bassi da una settimana. (ANSA).