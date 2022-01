Borsa: Milano prosegue in calo, pesano le utility

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - La Borsa di Milano (-0,6%) lima il calo rispetto all'avvio di seduta, in linea con gli altri listini europei nel giorno della prima votazione per l'elezione del Presidente della Repubblica. Su Piazza Affari pesano le utility con le mosse sugli extra profitti per ridurre il rincaro delle bollette. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 133 punti, con il rendimento del decennale italiano che scende all'1,24%.

Andamento negativo per Alerion (-3,6%), Erg (-1,2%), Hera (-0,1%), Iren (-0,2%), A2a (-0,8%). Male anche Enel e Snam (-2%), nel giorno del dividendo. Contrastati i titoli legati al petrolio con Eni (+0,5%), Saipem (-0,6%) e Tenaris (-0,9%).

In positivo Tim (+0,5%), dopo il videomessaggio dell'amministratore delegato Labriola ai dipendenti ed in vista dell'incontro con i sindacati per presentare il nuovo piano industriale.

In ordine sparso le banche. In positivo Unicredit (+0,4%), Carige (+0,6%) a 0,77, vicina al prezzo dell'eventuale Opa che lancerà Bper (-0,77%) dopo aver acquisito la quota dell'80% dal Fitd. In calo Banco Bpm (-1,3%) e Banca Mediolanum (-0,6%) e Intesa (-0,1%). In rosso anche le assicurazioni con Generali (-0,8%) e Unipol (-0,4%). (ANSA).