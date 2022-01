Icon acquisisce impianti risalita Sestrieres per 90 mln

(ANSA) - TORINO, 23 GEN - Passaggio di proprietà per uno dei più grandi comprensori sciistici delle Alpi. ll fondo Icon Infrastructure Partners V, gestito da Icon Infrastructrue Llp, ha raggiunto l'accordo per l'acquisizione del 100% della Sestrieres dai suoi attuali azionisti Pubbli-Gest Spa e Abc srl.

L'operazione vale 90 milioni.

Sestrieres è la società che gestisce 47 impianti di risalita che si estendono, per un totale di 305 km piste, in diverse vallate delle montagne del Torinese. (ANSA).