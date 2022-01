Borsa: Milano tiene (+0,4%) con Europa in attesa Wall Street

(ANSA) - MILANO, 20 GEN - Mercati azionari del Vecchio Continente di qualche frazione sopra la parità in attesa che apra Wall Street e guardando ai dati macroeconomici della giornata dagli Stati Uniti, come le richieste di disoccupazione e la vendita di case. Amsterdam sale dello 0,6%, seguita da Milano che vede l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,4%, Madrid in aumento dello 0,3%. Attorno alla parità i listini di Francoforte, Londra e Parigi.

Piazza Affari vira la boa di metà giornata con Tim che sale di poco più di due punti percentuali a 0,42 euro dopo tre sedute consecutive in forte calo, nelle quali ha ceduto complessivamente il 9 per cento. Su rialzi superiori al 2% anche Amplifon ed Enel mentre qualche vendita, con cali attorno al punto percentuale, viene registrata da Saipem, Stellantis, Tenaris ed Eni.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni sceso di qualche frazione sui 133 punti base, con il rendimento del prodotto del Tesoro all'1,3%. (ANSA).