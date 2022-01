Borsa: Europa peggiora con petrolio e gas, Stoxx 600 -1,2%

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Le Borse europee peggiorano con i listini che risentono dell'andamento rialzista delle materie prime, in modo particolare di gas e petrolio. I mercati iniziano a valutare la possibilità che la Fed decida di anticipare il rialzo dei tassi d'intesse, mentre tiene banco il tema dell'inflazione. Si guarda anche alla riunione dell'Ecofin mentre resta alta l'attenzione sull'andamento della pandemia da coronavirus.

L'indice d'area stoxx 600 cede l'1,2%. Sono in flessione Francoforte (-1,3%), Parigi (-1,2%), Londra (-0,9%) e Madrid (-0,7%). Sui listini pesano l'informatica (-2,2%), con le difficoltà dei semiconduttori, le auto (-1,5%), la moda (-2,1%).

Seduta in flessione per le banche (-0,8%) e le assicurazioni (-0,7%). In rialzo l'energia (+0,5%), con il prezzo del petrolio che sale. Il Wti cresce dell'1,4% a 84,99 dollari al barile e il Brent sale a 87,30 dollari (+1%). In flessione le utility (-0,7%), con il prezzo del gas che torna a salire ed i governi che studiano misure per contenere il rincaro delle bollette. Ad Amsterdam si registra un rialzo delle quotazioni del 3%% a 79,29 euro al Mwh. A Londra il prezzo sale del 3,6% a 191 penny per Mmbtu.

Tra le altre materie prime si registra il calo dell'oro. Il metallo prezioso scende dello 0,5% a 1.812 dollari l'oncia. In flessione anche l'argento che cede lo 0,6%. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in flessione a 1,1394 a Londra. (ANSA).