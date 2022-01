Il prodotto interno lordo della Germania è cresciuto del 2,7% nel 2021, in linea con le stime degli analisti, raggiungendo quota 3.563,9 miliardi di euro. Il dato si confronta con un precedente calo del 4,6% a 3.367,6 miliardi di euro. Il Pil per abitante passa in questo modo da 40.494 a 42.839 euro.