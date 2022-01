Borsa: Milano prosegue negativa, Generali -0,6%

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - La Borsa di Milano (-0,5%) prosegue in terreno negativo, in linea con gli altri listini del Vecchio continente. Prosegue in calo Generali (-0,6%), all'indomani delle dimissioni di Caltagirone dal cda. Male anche Mediobanca, azionista del Leone, che cede l'1,1%. Nel comparto assicurativo in calo anche Unipol (-0,2%). Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 131 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,22%.

A Piazza Affari pesano Stm (-2%) e Moncler (-1,9%). In flessione anche Tim (-1%), alle prese con la proposta di Kkr. Corre Leonardo (+2%), dopo il contratto da 346 milioni per 18 elicotteri all'Austria.

Le banche si muovono in terreno negativo fatta eccezione per Unicredit (+0,6%) e Banco Bpm (+0,1%). In flessione Carige (-0,2%), Mps (-0,5%), Bper e Intesa (-0,2%). In ordine sparso il comparto dell'energia con Eni (+0,4%), Saipem e Tenaris (-0,2%).

(ANSA).