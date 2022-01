Borsa: Milano accelera (+0,9%), bene Nexi, Stm, Saipem e Bper

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Piazza Affari accelera dopo quasi 3 ore di scambi (Ftse Mib +0,9%), spinta da Nexi (+3,1%), che rimbalza dopo lo scivolone della vigilia. Sprint di Stm (+2,67%), dopo la raccomandazione d'acquisto di Citigroup, Banca Generali (+2,21%) e Saipem (+2,25%), che si è aggiudicata due nuove commesse in Australia e in Guyana per quasi 1 miliardo di euro. In luce anche B per (+1,85%), che ha ottenuto dal Fitd l'esclusiva su Carige (-11,42% a 0,79 euro), che si riavvicina al prezzo di 0,8 euro dell'Opa di Bper. Acquisti anche su Atlantia e Interpump (+1,8% entrambe), seguite da Mediolanum (+1,55%), Buzzi (+1,38%), Recordati (+1,33%), Diasorin (+1,05%) e Stellantis (+0,83%).

Pochi i segni meno, limitati a Inwit (-1,12%), Campari (-0,45%) e Unicredit (-0,04%). fanno meglio Intesa (+0,47%) e Banco Bpm (+0,6%) insieme a Mps (+0,46%), con lo spread tra Btp e Bund tedeschi che si assesta a quota 133,7 punti ed il rendimento annuo in rialzo di 1,2 punti all'1,295%.

Il rialzo del greggio (Wti +1,43% a 79,36 dollari al barile) sostiene Eni (+0,63%). Bene Enel (+0,82%), Tim (+0,78%) e Italgas (+1,01%), invariata invece Snam. (ANSA).