P.a: Brunetta, piano formazione per 3,2 milioni dipendenti

Parte il progetto "Ri-formare la Pa. Persone qualificate per qualificare il Paese", il Piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano della Pubblica amministrazione. Un programma straordinario di formazione, digitale e accademica, e di aggiornamento che si snoderà lungo tutto l'arco temporale del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A partire da questo mese coinvolgerà i 3,2 milioni di dipendenti pubblici, afferma il ministro della Pa, Renato Brunetta, dando il via "al più grande piano di formazione dei dipendenti pubblici. Oggi comincia un percorso importante di 'ricarica delle batterie' della Pa".