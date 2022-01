Il Fitd dà a Bper l'esclusiva per Carige, Opa a 0,8 euro

Il Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd) ha assegnato a Bper "un periodo di esclusiva di 4 settimane per il completamento di una due diligence confirmatoria" su Banca Carige "e la sottoscrizione e definizione di un contratto di acquisizione nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il 15 febbraio 2022".

L'offerta di Bper, si legge in un comunicato del Fitd, ha "natura non vincolante" e sarà seguita da un'opa a 0,80 euro ad azione sulle restanti quote della banca non in mano al Fondo, pari al 20% del capitale circa.

L'istituto emiliano ha avuto la meglio sugli altri pretendenti alla cassa genovese, rappresentati dal fondo Cerberus e dal Credit Agricole, che secondo alcune voci si sarebbe ritirato all'ultimo dalla corsa. A questo punto la banca guidata da PIero Montani e sostenuta dalla Unipol di Carlo Cimbri, primo azionista con il 19% del capitale, rafforza la sua candidatura a motore del terzo polo bancario in Italia.