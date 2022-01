Borsa: Europa tiene dopo Wall Street, Londra piatta

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - Piccoli movimenti sui mercati azionari del Vecchio continente dopo l'avvio incerto di Wall street e la pubblicazione dei principali dati macroeconomici dagli Stati Uniti (richieste ipoteche e occupazione).

La Borsa migliore è quella di Parigi che sale dello 0,7%, seguita da Francoforte in rialzo dello 0,6% e Milano in crescita dello 0,5% con l'indice Ftse Mib. Piatte Londra e Madrid, mentre Amsterdam cede quasi mezzo punto percentuale. Il gas si conferma in rialzo, con un aumenti del 5% sui listini europei a 93 euro al Megawattora.

In Piazza Affari il titolo più acquistato tra i principali è Iveco che sale del 5% a 11,2 euro il giorno dopo il finanziamento da 1,9 miliardi firmato con un pool di banche.

Molto bene inoltre Pirelli (+3,5%) sostenuta anche da un report di JpMorgan e Stellantis, già ampiamente positiva e che sale di oltre tre punti percentuali dopo l'accordo con Amazon.

Con lo spread piuttosto stabile a 131 punti base, fiacco qualche gruppo del credito con Mediobanca che viaggia poco sotto la parità, mentre è in calo dello 0,6% Generali. Vendite anche su Inwit (-0,8%) e Campari, che scende di circa un punto percentuale. (ANSA).