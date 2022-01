Borsa:Milano ai massimi sfiora 28 mila punti,volano Iveco e Mps

(ANSA) - MILANO, 04 GEN - La Borsa di Milano (+0,8%) avanza ancora con il Ftse Mib ai massimi, sfiorando i 28 mila punti. A Piazza Affari volano Iveco (+8,13%), all'indomani del debutto in Borsa dopo la scissione da Cnh (+0,4%), e Mps (+5,9%). Lo spread tra Btp e Bund sale a 133 punti, con il rendimento del decennale italiano che risale all'1,2%.

Andamento positivo per le banche con Unicredit (+3,2%), Intesa e Mediobanca (+1,8%), Popolare di Sondrio (+1,1%), Banco Bpm (+1,3%), Carige (+0,5%) e Bper (+0,8%).

Seduta al rialzo anche per Moncler (+2,4%), in linea con il settore moda in Europa, Leonardo (+1,5%), Stellantis (+1,6%) e Tim (+0,2%).

Con il rincaro del prezzo del petrolio corrono anche Eni (+1,8%), Tenaris (+0,4%) e Saipem (+0,1%). Scivolano le utility con il rincaro del gas. In negativo Italgas (-0,7%), A2a (-0,4%), Hera (-0,8%), Snam (-1,3%). Male anche Atlantia (-1,2%). In flessione la farmaceutica con Recordati (-1,1%) e Diasorin (-1%). (ANSA).