Borsa: Milano chiude in rialzo con Iveco, Unicredit e Mps

(ANSA) - MILANO, 04 GEN - La Borsa di Milano (+0,81% a 27.954 punti) così come le altre Piazze europee conferma anche nella seconda seduta dell'anno il buon avvio, sebbene influenzato nel finale di seduta dalla volatilità di Wall Street per i tecnologici. In rialzo lo spread tra Btp e Bund che ha chiuso a 134 punti così come il rendimento del decennale italiano salito all'1,21 percento.

A dare slancio a Piazza Affari gli acquisti in particolare su Iveco (5,96%) che recupera dopo la caduta all'esordio, e sui bancari con Unicredit (+3,81%) e Mps (+2,51%). Siena è sempre sotto la lente mentre nei giorni scorsi l'istituto ha indicato che proseguono i contatti con le autorità competenti sul Piano industriale al 2026, approvato lo scorso 17 dicembre dal cda e che deve passare al vaglio di Bruxelles e della Bce. Sul fronte opposto le vendite frenano Diasorin (-2,6%), Snam (-1,83%), Atlantia (-1,72%) e Italgas (-1,22%).

Quest'ultima mentre il prezzo del gas è in salita con la Russia che ha ulteriormente ridotto il flusso di rifornimenti. Ad Amsterdam la quotazione è a 89 euro Mwh mentre a Londra supera i 216 penny per Mmbtu, l'unità termica britannica equivalente a 28,26 metri cubi. (ANSA).