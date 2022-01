Borsa: Europa apre in rialzo, mercati positivi su ripresa

(ANSA) - MILANO, 04 GEN - Le Borse europee aprono in rialzo, con gli investitori che si mostrano ottimisti sugli effetti ridotti della variante Omicron sulla ripresa economica. Sui tiene mercati tiene banco il tema dell'inflazione con i rincari delle materie prime, mentre si attende la riunione dell'Opec che dovrebbe annunciare un aumento della produzione.

Avvio di seduta in rialzo per Londra (+1,1%), Parigi (+0,78%), Francoforte (+0,31%) e Madrid (+0,69%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è poco mosso a 1,1296. (ANSA).