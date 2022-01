Benzina: prezzo torna a salire, verde a 1,723 euro al litro

Tornano a salire dopo circa un mese e mezzo i prezzi dei carburanti. Secondo le rilevazioni del ministero della Transizione ecologica sui listini della scorsa settimana, la benzina in modalità self service si è attesta nella media nazionale a 1,723 euro (da 1,720 del precedente monitoraggio), mentre il gasolio è salito a 1,588 euro (da 1,585 euro al litro).

In lieve calo solo il Gpl, che finora, al contrario di verde e diesel, si era mosso al rialzo. Il prezzo settimanale è di 0,818 euro al litro da 0,819 della rilevazione precedente.

(ANSA).