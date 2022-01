Borsa: Milano accelera, su scudi Tim e Tiscali

(ANSA) - MILANO, 03 GEN - Il 2022 ha segno positivo per Piazza Affari che amplia il rialzo con il Ftse Mib in crescita dell'1,15 per cento. Tim guida il listino principale con un rialzo sulla soglia del 3% (+2,99% a 0,45 euro), risvegliata dalle parole del presidente di Cdp Gorno Tempini. "La banda larga è al centro delle attenzioni", dice in un'intervista nel fine settimana al Sole 24 Ore rilanciando il tema della rete unica. "Crediamo che l'avvento del Pnrr, dove il digitale è uno degli aspetti chiave, renda oggi ancora più importante il disegno di una rete unica, senza duplicazioni di investimenti".

Sugli scudi anche Nexi (+2,7% a 14,37 euro) e Intesa Sanpaolo (+2% a 2,3 euro). Lo spinoff e il debutto di Iveco (scambiata a 10,7 euro) pesano su Cnh che scambia a 15,23 euro (-10%).

Fuori dal listino principale Tiscali non riesce a fare prezzo, il rialzo teorico è del 20% dopo il via libera al progetto di fusione per incorporazione di Linkem Retail, una fusione che farà nascere il quinto operatore di tlc nel mercato fisso italiano e primo nel segmento degli accessi ultrabroadband nelle tecnologie FWA (fixed wireless access) e FTTH (fiber to the home) con una quota di mercato complessiva pari al 19,4%. (ANSA).