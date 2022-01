Borsa: in Asia indici oscillano con Omicron

(ANSA) - MILANO, 03 GEN - La prima seduta di negoziazione del 2022 delle Borse in Asia è segnata dalle oscillazioni degli indici tra le preoccupazioni per la pandemia e la salute finanziaria del settore immobiliare cinese. L'indice MSCI Asia Pacific è sceso dello 0,1% dopo essere salito fino allo 0,3%, gravato dalle vendite sui titoli dei beni di consumo voluttuari e delle aziende del settore sanitario. Tokyo resta chiusa per festività, così il mercato azionario in Cina, e in Australia.

L'indice Hang Seng di Hong Kong è sceso dello 0,7% insieme agli immobiliari cinesi, dopo che China Evergrande Group ha sospeso le attività e, secondo quanto riferito, un governo locale nella provincia di Hainan ha detto di smantellare alcuni edifici illegali. (ANSA).