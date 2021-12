Scioperi: sindacati, 14 gennaio stop 4 ore trasporto locale

I sindacati dei trasporti hanno proclamato uno sciopero di 4 ore del trasporto pubblico locale per venerdì 14 gennaio a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto. "A fronte di un atteggiamento provocatorio e pregiudiziale delle associazioni datoriali ,- spiegano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferrotranvieri - rivendichiamo il diritto al rinnovo del contratto e il miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali di una categoria che da sempre responsabilmente, in qualsiasi condizione, svolge un servizio pubblico essenziale, garantendo il diritto alla mobilità dei cittadini". (ANSA).