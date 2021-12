Toyota: nuovo stop produzione domestica in 5 impianti

(ANSA) - TOKYO, 21 DIC - Nuovo stop alla produzione domestica di Toyota, con l'arresto temporaneo delle operazioni in cinque stabilimenti nel mese di gennaio, a causa dei problemi legati all'approvvigionamento delle parti di ricambio dai paesi del Sudest asiatico, e la carenza prolungata dei semiconduttori. Una decisione, quella della prima casa auto mondiale, che porterà a una riduzione dell'output di almeno 20mila auto, e che si va ad aggiungere allo stop di altre 6 catene produttive in sei impianti deciso a inizio mese. Per il momento, tuttavia, Toyota lascia invariate le stime di un'output di 9 milioni di autovetture prodotte per l'anno fiscale che termina il 31 marzo.

Tra le vetture colpite dalle disfunzioni della logistica, la Harrier e il modello sportivo RAV4. Problemi analoghi sono stati annunciati dalla concorrente Honda, che ha indicato un ridimensionamento del 10% della operatività della fabbrica di Suzuka, nella prefettura di Mie, per tutto il mese di dicembre.

