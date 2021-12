Banca Finnat e Pop. Lazio insieme per bond di Green Lucca

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Banca Finnat Euramerica e Banca Popolare del Lazio hanno realizzato l'emissione e il collocamento per conto di Green Lucca SpA, società di riferimento di 14 società veicolo con un totale di 36,9MW di potenza energetica suddivisa il 57 impianti localizzati sul territorio nazionale, di un prestito obbligazionario senior secured di importo nominale di 72,3 milioni di euro. Lo si legge in una nota secondo cui il prestito ha caratteristiche di green bond sottoposto al rispetto dei Green Bond Principle definiti in ambito internazionale da parte dell'ICMA (International Capital Market Association).

L'operazione è stata strutturata con l'obiettivo, da parte di Green Lucca, di potenziare e migliorare l'efficienza della propria struttura finanziaria e di quella delle società veicolo, ed aumentare, attraverso futuri investimenti, il totale degli asset energetici green in gestione su tutto il territorio nazionale.

L'emissione,è stata interamente sottoscritta da Deutsche Bank AG in qualità di Initial Noteholder, ha una durata decennale, con rimborsi periodici, e riconosce un tasso fisso nominale lordo annuo del 2,75% (ANSA).