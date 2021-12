Upb, inflazione più persistente, rischio per economia

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - L'inflazione è tra principali rischi per l'economia. Lo sottolinea l'Upb nel Rapporto sulla politica di bilancio 2022. Al di là di due variabili non indifferenti, l'andamento dei contagi e l'effettiva capacità di spesa dei fondi del Pnrr, nel medio termine "non si può escludere uno scenario favorevole", per il risparmio accumulato che favorirebbe "un recupero della spesa". Tuttavia l'aumento dell'inflazione "potrebbe risultare più persistente di quanto prefigurato; in tal caso l'aumento dei prezzi intaccherebbe il potere d'acquisto e potrebbe attivare una reazione della politica monetaria, con effetti avversi sull'attività economica". (ANSA).