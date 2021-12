Borsa: Asia debole con Evergrande, attesa per inflazione Usa

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - Mercati asiatici e dell'area del Pacifico negativi, condizionati dalle perdite di Wall Street, dalle attese per il rilascio dell'inflazione Usa e, soprattutto, per il 'default limitato' assegnato da Fitch a Evergrande e Kaisa, i due sviluppatori immobiliari in crisi.

In questo quadro Tokyo ha chiuso in ribasso di un punto percentuale con l'indice Nikkei 225, mentre Hong Kong perde lo 0,8% con il titolo Evegrande che cede oltre due punti percentuali. Con gli operatori che guardano anche al Fondo monetario internazionale che ha calcolato un danno mondiale da Omicron per circa 3.500 miliardi di dollari e ha avvisato che la politica accomodante delle banche centrali non può più durare ancora a lungo, sulla parità i listini cinesi, mentre Seul ha concluso in calo dello 0,6% con l'indice dei gruppi tecnologici che ha perso l'1,1%.

In calo finale dello 0,4% Sidney, con i futures sull'avvio dei mercati europei tutti leggermente negativi. (ANSA).