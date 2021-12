Borsa: Asia contrastata, Omicron fa meno paura, Tokyo -0,47%

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - Indici di Borsa contrastati in Asia e nel Pacifico dopo i test di laboratorio di Pfizer e BionTech che hanno provato l'efficacia della terza dose dei loro vaccini sulla variante Omicron, che ora fa meno paura. In calo Tokyo (-0,47%) e Sidney (-0,28%), positive invece Shanghai (+0,98%), Taiwan (+0,46%) e Seul (+0,93%). Bene anche Mumbai (+0,18%), ancora aperta insieme a Singapore (+0,2%) ed Hong Kong (+1,04%), dove rimbalza Evergrande (+4,62%).

Positivi i futures sull'Europa, negativi invece i contratti previsionali sui listini Usa dopo l'inatteso aumento delle esportazioni in Germania in ottobre (+4,1%). Attese negli Usa le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, le scorte di magazzino e le vendite all'ingrosso.

In rialzo il greggio (Wti +0,75% a 72,9 dollari al barile) a differenza del gas (-2,46% a 99 euro al Mwh) e dei metalli, ,compreso l'oro (-0,35% a 1.784,54 dollari l'oncia). In controtendenza il rame (+0,6%) a 9.652,5 dollari la tonnellata) e del nichel (+0,2% a 20.230 dollari la tonnellata). In rialzo l'euro a 1,131 dollari, debole invece lo yen a 113,54 sul biglietto verde , che rimane stabile sulla sterlina.

Ancora prese di beneficio sul settore dei microprocessori sulla piazza di Tokyo, da Sumco (-2,34%) ad Advantest (-0,87%) e Tokyo Electron (-0,45%). Segno meno per i produttori di auto Suzuki (-1,41%), Honda (-1,11%) e Toyota (-0,56%). (ANSA).