Amazon, sanzioni Antitrust ingiustificate, ricorreremo

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - "Siamo in profondo disaccordo con la decisione dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato e presenteremo ricorso. La sanzione e gli obblighi imposti sono ingiustificati e sproporzionati". Così Amazon in una nota dopo la multa da 1,12 miliardi comminata dall'Antitrust per abuso di posizione dominante. "Più della metà di tutte le vendite annuali su Amazon in Italia sono generate da piccole e medie imprese - si spiega - e il loro successo è al centro del nostro modello economico. Le piccole e medie imprese hanno molteplici canali per vendere i loro prodotti sia online che offline: Amazon è solo una di queste opzioni". (ANSA).