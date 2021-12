Borsa: Europa tonica tra ottimismo Omicron e banche centrali

(ANSA) - MILANO, 07 DIC - Le Borse Europee proseguono toniche. Sui mercati del Vecchio continente torna l'ottimismo mentre si riducono i timori per effetti della variante Omicron del coronavirus. Gli investitori ora concentrano la loro attenzione sulle prossime mosse delle banche centrali, in particolare sulla Fed che potrebbe decidere di anticipare a marzo il ritiro del piano di stimoli all'economia aprendo le porte a un possibile rialzo dei tassi di interesse già in primavera.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna l'1,9%. In luce Francoforte e Parigi (+2%). Bene anche Londra (+1,1%), Madrid (+0,9%) e Milano (+1,5%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in flessione a 1,1272 a Londra.

I listini europei sono sostenuti dal comparto dell'informatica (+4%). Bene anche il lusso (+3,8%) e le auto (+1,8%). Si mette in mostra l'energia (+1,5%), con l'aumento del prezzo del petrolio che vede il Wti a 71,30 dollari al barile (+2,5%) e il Brent a 74,80 dollari (+2,3%). Avanza anche il prezzo del gas. Ad Amsterdam il prezzo sale del 6,3% a 95,59 euro al Mwh. A Londra cresce del 6,5% 245 penny per Mmbtu, l'unità termica britannica equivalente a 28,26 metri cubi.

A Piazza Affari sugli scudi Stm (+3,5%) e Nexi (+3,4%). Bene anche le auto con Stellantis (+2,5%), Cnh (+2,9%) e Ferrari (+2,1%). Andamento positivo per Tim (+1,2%), dopo la nomina degli advisor che aiuteranno la società nella proposta di Kkr.

In rialzo le banche dove spicca Unicredit (+1,7%), in vista della presentazione del piano industriale. Giornata in flessione per Saipem e Terna (-0,3%) e Inwit (-0,7%). (ANSA).