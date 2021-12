Borsa: Europa sugli scudi dietro a Wall Street, Milano +2,2%

(ANSA) - MILANO, 07 DIC - Ulteriore scatto delle principali borse europee, sulla scia dell'andamento dei listini Usa, con l'indice Dow Jones in rialzo dell1,2% ed il Nasdaq del 2,47%.

Parigi (+2,57%) si conferma in testa, seguita da Francoforte (+2,32%), Milano (+2,17%), Londra (+1,4%) e Madrid (+1,09%). Una corsa guidata dai produttori di microprocessori Asm International (+6,79%), , Asml (+5,87%), Stm (+5,2%) e Infineon (+5,1%). E' in tema il balzo di Stellantis (+3,87%), dopo l'accordo con Foxconn per progettare e vendere nuovi semiconduttori flessibili per il settore dell'auto. Più caute Ferrari (+2%), Renault (+1,8%) e Daimler (+1%). In luce anche il settore del lusso, su ipotesi di nuovi stimoli all'economia da parte della Banca Centrale Cinese. Moncler guadagna oltre il 4%, in linea con Lvmh (+4,22%), Richemont (+4,33%) e Kering (+4,82%). Il nuovo rialzo del greggio (Wti +3% a 71,59 dollari al barile) in attesa delle scorte settimanali Usa secondo l'Api spinge Eni (+2,26%). Più caute TotalEnergies (+1,51%), Bp (+1,13%) e Shell (+0,9%). In ulteriore rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 128,6 punti, con il rendimento annuo dei titoli decennali in crescita di 3,2 punti base allo 0,907%. Bene Unicredit (+2,68%), Intesa (+2.24%) e Banco Bpm (+2%). Più caute Mps (+0,87%) e Bper (+0,74%). Positive anche Lloyds (+2,85%), Bbva (+2,08%) e Bnp (+1,87%). (ANSA).