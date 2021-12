Fmi apre a revisione ribasso crescita mondo, pesa Omicron

(ANSA) - NEW YORK, 03 DIC - Omicron potrebbe rallentare la crescita mondiale e spingere il Fmi a rivedere al ribasso le sue stime di crescita per l'economia. Lo afferma il direttore generale del Fmi, Kristalina Georgieva, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Intervenendo a un incontro organizzato da Reuters, Georgieva mette in evidenza come la variante "può molto rapidamente intaccare la fiducia. Vedremo probabilmente una revisione al ribasso delle nostre stime di crescita di ottobre".

(ANSA).