Borsa: Milano prosegue in rialzo, scivola Tim

(ANSA) - MILANO, 29 NOV - La Borsa di Milano (+1,1%) prosegue in rialzo, in linea con gli altri listini del Vecchio continente. I mercati rimbalzano dopo il forte calo di venerdì con l'allarme sulla variante del coronavirus individuata in Africa. A Piazza Affari scivola Tim (-1%), dopo il passo indietro di Luigi Gubitosi e le deleghe passate al presidente Salvatore Rossi mentre Pietro Labriola è il direttore generale.

Dopo il calo iniziale lo spread tra Btp e Bundrisale a 132 punti, con il rendimento del decennale italiano che sfiora l'1% (0,99%).

In luce le banche con la Popolare di Sondrio (+6,6%) che vola dopo aver fissato l'assemblea per la trasformazione in spa. Bene anche Banco Bpm (+1,6%), Carige (+1,2%), Intesa (+0,7%) e Bper (+0,5%). Positiva Unicredit (+0,9%), dopo la cessione di npl per 2,2 miliardi, mentre è calo Mps (-0,3%). Seduta all'insegna dell'entusiasmo anche per i titoli legati al petrolio con Eni (+2,2%), Tenaris (+1,8%) e Saipem (+1,9%).

In controtendenza rispetto all'andamento del Ftse Mib ci sono Atlantia (-0,2%) e Diasorin (-0,8%). Fuori dal listino principale appare nervosa la Juve (-3,4%), alle prese con l'inchiesta sui conti e l'infortunio di Federico Chiesa che potrà rientrare a gennaio 2022. (ANSA).