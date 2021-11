Fisco: 7 miliardi al taglio dell'Irpef, 1 mld all'Irap

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Al taglio dell'Irpef dovrebbero andare circa 7 miliardi mentre circa un miliardo dovrebbe servire all'eliminazione dell'Irap per autonomi e persone fisiche. E' questa, secondo quanto si apprende, l'intesa raggiunta in maggioranza per la divisione degli 8 miliardi previsti in manovra per il calo delle tasse.

La riforma dell'Irpef e il taglio dell'Irap sono entrambe "un primo passo strutturale, non solo per il 2022". E si resta "entro gli 8 miliardi" ha detto Gilberto Pichetto. Quanto al bonus di Renzi questo sparirà e sarà riassorbito nelle detrazioni. (ANSA).