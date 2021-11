Borsa: Milano inverte rotta (-0,18%) rispetto Europa,giù Tim

(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Piazza Affari cambia strada rispetto alle altre Borse europee e gira in negativo con il Ftse Mib che cede lo 0,18% a 27.077 punti. Restano positive Londra (+0,17%), Parigi (+0,23%) e Francoforte (+0,11%). Lo spread tra Btp e Bund resta nell'area dei 130 punti con il rendimento del decennale italiano all'1,060%. Sotto pressione resta Tim che lascia il 5,4% a 0,47 euro dopo aver superato in mattinata il prezzo offerto da Kkr e in attesa del cda di domani con Vivendi che potrebbe tentare di mettere alla porta l'ad Luigi Gubitosi. Tra gli altri vendite su Pirelli (-1,6%) e prese di profitto su Mediolanum (-1,13%) all'indomani del rialzo segnato nel giorno in cui è mancato il fondatore e presidente onorario Ennio Doris.

Di contro è in luce Campari (+2,5%) che beneficia a distanza degli ottimi risultati della concorrente Remy Cointreau (+10% sul listino francese). Così come brilla Enel (+1,8%) con gli analisti che hanno migliorato i giudizi all'indomani della presentazione del nuovo piano. Tra gli altri bene Mediobanca (+1,2%) e Cnh (+1,04%). (ANSA).