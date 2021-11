Borsa: Milano positiva (+0,5%), sprint Tim, bene Mediolanum

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - Piazza Affari consolida il rialzo segnato in apertura e sale dello 0,63% a 27.111 punti. In crescita anche lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 129,6 punti, con il rendimento annuo dei titoli decennali in calo di 0,1 punti base all'1,059%. Nuovo sprint di Tim (+9%), che si porta a meno di 3 centesimi dall'Opa di Kkr a 0,5 euro per azione. Bene Mediolanum (+2,3%) nel giorno della scomparsa del fondatore e presidente onorario Ennio Doris. Seguono Interpump (+1,4%), Unicredit (+1,2%), Moncler (+0,94%), Eni (+0,92%), spinta dal rialzo del greggio, Tenaris (+0,71%) ed Enel (+0,75%), che ha presentato il Piano Strategico al 2024. Rialzi anche per Intesa (+0,76%), Stm (+0,62%) e Cnh (+0,73%), a differenza di Stellantis (-0,22%). Segno meno anche per Leonardo (-0,48%), Terna (-0,7%), Inwit (-1,03%&) e per Juventus (-1,35), per l'effetto dell'aumento di capitale da 400 milioni di euro e della sconfitta con il Chelsea. (ANSA).