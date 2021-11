Borsa: l'Europa a più velocità, banche in ordine sparso

(ANSA) - MILANO, 24 NOV - Vanno a velocità diverse tra loro le principali Borse europee verso fine pomeriggio, mentre Wall Street si mantiene in rosso dopo i dati sulla crescita del Pil del terzo trimestre sotto le stime. La peggiore Piazza in Europa resta Francoforte (-0,4%), mentre in Germania pesa l'evoluzione dei contagi da Covid 19, seguita da Madrid (-0,2%). Piatta Parigi (+0,08%), seguita da Londra (+0,3%), mentre la maglia rosa va a Milano (+0,7%), dove lo spread Btp-Bund è a 129,8 punti.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna lo 0,1%, sostenuto da investimenti immobiliari, con titoli come Vonovia (+6,1%) e Kojamo (+2,4%), ed energia. In ordine sparso i petroliferi, con alcuni guadagni, come per Bp (+1,9%) e alcune perdite, come per Neste (-2,5%). Analoga la situazione delle banche, con rialzi come quelli di Unicredit (+2,8%) e Erste (+1,9%), e ribassi come quelli di Banco Bilbao (-1,2%) e Virgin Money (-2,5%). Nel trasporto aereo male in particolare InPost (-4,1%) e Dsv (-1,4%). In rosso le auto, a cominciare da Volkswagen (-3%) e Renault (-2%). (ANSA).