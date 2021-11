Bankitalia:guardia alta banche su Npl, focus su piccole

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Le banche italiane devono mantenere alta la guardia sui crediti deteriorati che dovrebbero salire dopo la fine delle moratorie sebbene non ai livelli delle precedenti crisi. Dal rapporto sulla Stabilità finanziaria della Banca d'Italia arriva un nuovo richiamo agli istituti di credito per un' "elevata attenzione nella valutazione della capacità di rimborso dei prestiti e a conseguenti accantonamenti". E per le banche più piccole e tradizionali, sotto la sua diretta vigilanza, la Banca d'Italia ha avviato una specifica indagine dopo gli stress test dove è emersa una complessiva tenuta ma alcuni casi di debolezza. (ANSA).