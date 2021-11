Atr svela a Dubai 29 ordini da inizio anno ed i nuovi motori

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Atr "conferma la leadership nel mercato dell'aviazione regionale" e evidenzia "un forte potenziale di crescita", sottolinea la joint venture tra Leonardo e Airbus, che dal Dubai Airshow annuncia nuovi ordini (dando per la prima volta evidenza dei 29 nuovi ordini da inizio anno) e presenta una nuova serie di motori. E' una conferma dei segnali di ripresa per il settore delle aerostrutture per l'aviazione civile, con un diretto impatto positivo per gli stabilimenti della divisione aerostrutture di Leonardo che hanno indirettamente sofferto del forte impatto della crisi Covid sulle compagnie aeree.

Con il lancio del nuovo motore Pratt & Whitney Canada PW127XT, Atr ha confermato - sottolinea una nota - "la strategia di offrire ai clienti la migliore proposta di valore migliorando l'economia operativa e la sostenibilità attraverso l'accesso alle ultime innovazioni non appena disponibili. Air Corsica, cliente di lancio di questa nuova serie di motori, beneficerà di una riduzione del 20% dei costi di manutenzione e di una riduzione del 3% del consumo di carburante".

"Toki Air diventerà la prima compagnia aerea giapponese ad operare ATR 42-600S". Mentre, nel dettaglio, i nuovi ordini da inizio ano riguardano 6 Atr 72-600 per Sky Express, 3 per Tarom, 4 per Binter Canarias, 5 per Air Corsica, 3 per Afrijet, altri 5 per un un cliente non reso noto. E' stato poi ordinato un Atr 42-600 da Japan Air Commuter, ed altri due da un cliente non reso noto.

Il consorzio ATR, joint venture paritetica tra Leonardo e Airbus, è oggi il primo produttore mondiale di aerei a turboelica per i collegamenti regionali. Leonardo realizza per tutti i velivoli Atr l'intera fusoliera, completamente equipaggiata (nello stabilimento di Pomigliano D'Arco), e gli impennaggi di coda verticale ed orizzontale in materiale composito (nello stabilimento di Foggia). (ANSA).