Borsa: Europa rallenta, effetto contagi, Milano +0,05%

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - Accorciano l'andatura le principali borse europee a fine mattinata da Milano (+0,05%), che resta positiva, a Londra (-0,25%) e Madrid (-0,15%), mentre Francoforte guadagna lo 0,11% e Parigi lo 0,13%. Pesa il rialzo dei contagi da coronavirus in tutto il Continente, con numeri in crescita anche in Italia e timori di possibili nuove restrizioni, mentre la Bce che ha diffuso oggi il report sulla stabilità finanziaria, teme correzioni sulle "sacche di esuberanza" che si sono verificate sui mercati. Contrastati i futures Usa in attesa delle richieste settimanali di mutui, delle concessioni edilizie e delle scorte settimanali di greggio secondo l'Eia. Gli occhi degli investitori sono puntati poi sulla Fed, il cui presidente sarà presto nominato dal presidente Usa Joe Biden. Tra i nomi circolano l'uscente Jerome Powell e Laer Brainard.

Risale a 122,5 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, così come inverte la rotta il rendimento annuo dei titoli decennali (+0,8 punti allo 0,975%). Scende sotto quota 80 dollari al barile il greggio Wti (-1,36% a 79,68 dollari), mentre è ormai a un soffio dai 100 euro il gas naturale (+5,74% a 99,6 euro al Mwh ad Amsterdam). In calo invece i metalli ad eccezione dell'oro (+0,07% a 1.860 dollari l'oncia) e dell'argento (+0,07% a 25,07 dollari l'oncia).

Deboli gli automobilistici Volkswagen (-1,54%), dopo il taglio della raccomandazione di Exane a 'underperform' (rendimento inferiore all'indice), Stellantis (-0,95%), Renault (-0,76%) e Bmw (-0,71%). In controtendenza il comparto del lusso con Kering (+1,45%) e Swatch (+1%), mentre si sgonfia Richemont (+0,3%), spinta inizialmente dalla raccomandazione d'acquisto degli analisti di Stifel. Prevale il segno meno tra i petroliferi Shell (-0,77%), TotalEnergies (-0,54%) e Bp (-0,59%), più cauta invece Eni (-0,22%). Contrastati i bancari, con rialzi per Lloyds (+1,1%), Commerzbank (+1,05%) e NatWest (+0,98%), Unicredit (+0,9%) e Credit Agricole (+0,58%). Cedono invece Bankinter (-1,53%), Sabadell (-1,16%), Bbva (-0,48%) e, in Piazza Affari, Banco Bpm (-0,47%). Poco mossa Intesa (+0,06%). (ANSA).