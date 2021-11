Allianz, la prima assicuratrice Vita straniera in Cina

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - Allianz sarà la prima compagnia assicuratrice Vita ad operare in Cina con azionariato totalmente straniero. Lo Shanghai Regulatory Bureau della China Banking and Insurance Regulatory Commission ha infatti autorizzato Citic Trust a trasferire il 49% della sua partecipazione in Allianz China Life, la joint venture aperta nel 1999, ad Allianz (China) Insurance Holding.

"Allianz è orgogliosa di essere il primo gruppo assicurativo a beneficiare dalle misure di apertura annunciate dal Governo cinese. La Cina è un importante mercato strategico e l'odierna approvazione ci mette in una posizione tale da massimizzare il nostro contributo allo sviluppo del panorama dei servizi finanziari in Cina" ha commentato Sergio Balbinot, membro del Board di Allianz e presidente di Allianz China Holding. "La trasformazione di Allianz China Life rafforzerà ulteriormente la nostra posizione di mercato, massimizzando le opportunità di business" ha sottolineato Solmaz Altin, Executive Director e Chief Executive Officer di Allianz China Holding. "La compagnia continuerà a consolidare la sua posizione come pioniere e società di spicco nel segmento di clientela a medio e alto reddito" ha precisato Chunjun Xu, Executive Director e Chief Executive Officer di Allianz China Life.

Un altro passo nella 'strategia cinese' del Gruppo sviluppata sotto la leadership e regia di Sergio Balbinot. Nel novembre 2019, sono i passaggi fondamentali precedenti, Allianz ha ricevuto l'approvazione della China Banking and Insurance Regulatory Commission a costituire una holding assicurativa interamente a capitale straniero, Allianz China Holding, con sede a Shanghai, presieduta da Sergio Balbinot e nel luglio del 2021, il gruppo ha ottenuto dalle autorità locali l'autorizzazione a costituire la prima società di asset management assicurativo ad azionariato interamente straniero ed è stata così costituita Allianz Insurance Asset Management ("Allianz China IAMC"), con quartier generale a Pechino. (ANSA).