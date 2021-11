Alitalia: pubblicato bando per cessione società MilleMiglia

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - E' stato pubblicato il bando per la cessione del 100% della società Alitalia Loyalty spa che gestisce il programma MilleMiglia di Alitalia. La cessione nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria della compagnia. Le richieste di ammissione dovranno arrivare entro il 10 dicembre. Il prezzo base a base di gara è di 50,563 milioni. Il prezzo di gara -si legge nel bando-"ricomprende il valore della posizione finanziaria netta della Società calcolata secondo i criteri indicati in Data Room che negli ultimi 12 mesi antecedenti alla pubblicazione del presente Invito è stata mediamente positiva per Euro 30,7 milioni". (ANSA).