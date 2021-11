Ue apre a più aiuti di Stato per le aziende di chip

La Commissione europea presenterà domani una proposta per rendere più flessibili le regole sugli aiuti di Stato per l'industria dei semiconduttori, consentendo più margini di finanziamento da parte dei governi a sostegno delle aziende europee produttrici di microchip. Lo si apprende da fonti vicine al dossier.

L'intenzione di Bruxelles è anche quella di autorizzare più alleanze nel settore e aumentare la resilienza della catena di approvvigionamento.

La proposta sarà contenuta in un'apposita sezione della comunicazione sulla revisione della politica di concorrenza Ue che il collegio dei commissari adotterà in mattinata.