Pensioni: incontri per la riforma da dicembre

Il governo è disponibile ad aprire una discussione sulle pensioni con incontri che verranno fissati "a breve, già a partire da dicembre". Lo affermano fonti di governo al termine del tavolo a Palazzo Chigi con i sindacati.

Nella legge di bilancio, affermano le stesse fonti, "non ci sono le risorse per affrontare una riforma strutturale delle pensioni".



Per quanto riguarda invece il fisco e in particolare la ripartizione degli 8 miliardi previsti dalla Manovra per far calare la pressione, si avviera' nei prossimi giorni un tavolo di confronto al Ministero dell'Economia.