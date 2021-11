Shell: vuole trasferire quartier generale in Gb

(ANSA-AFP) - BRUXELLES, 15 NOV - Il gigante anglo-olandese degli idrocarburi Royal Dutch Shell ha annunciato oggi di voler semplificare la sua struttura, il che si tradurrebbe in particolare in un trasferimento della sua residenza fiscale e dei suoi organi di governo dai Paesi Bassi al Regno Unito.

"Secondo Shell, la semplificazione della struttura dovrebbe garantire che l'azienda possa operare in modo più rapido e flessibile". L'azienda continuerà ad "essere presente anche nei Paesi Bassi", e "un certo numero di posti di lavoro si trasferirà nel Regno Unito", Il governo olandese si è detto "spiacevolmente sorpreso" dall'annuncio. (ANSA-AFP).