Borsa: Europa fiacca non segue rialzo Asia, Milano -0,07%

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - Borse europee senza grande smalto con i listini che si muovono a ridosso della parità nonostante il rimbalzo dell'Asia sulla spinta dei tecnologici. L'indice d'area lo stoxx 600 risente delle vendite soprattutto sull'energia con il petrolio in calo (wti a 80 dollari al barile, il brent a 80).

Tra le singole Piazze, Parigi segna un +0,03%, Francoforte un +0,08% mentre Londra è in flessione dello 0,45%. Milano cede un -0,07% con le vendite su Tim (-3,65%) dopo il cda sulle strategie in attesa del piano. Di contro corrono Pirelli (+3,16%) e Azimut (+4,2%) dopo i conti. Mentre lo spread tra Btp e Bund continua a salire e si porta a 123 punti con il rendimento del decennale italiano allo 0,99%.L'euro si indebolisce sul dollaro. La moneta unica passa di mano a 1,1443 sul biglietto verde. I future su Wall Street sono incerti mentre i treasury sono in calo. Sul fronte macro è atteso nel pomeriggio dagli Stati Uniti il dato sulla fiducia dei consumatori Da segnalare il caso di Richemont che a Zurigo guadagna l'8% in scia alle trattative con Farfetch su Ynap.

(ANSA).