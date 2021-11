Poste: Del Fante, impressionanti risultati di business

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "Abbiamo conseguito solidi risultati, nel contesto di un continuo miglioramento dell'economia italiana, con tutte le nostre attività che hanno ripreso ancor più slancio nella crescita rispetto alla fase precedente la pandemia, a dimostrazione della validità del nostro modello di business diversificato", dice l'A.d. di Poste Italiane, Matteo Del Fante, presentando i risultati dei primi nove mesi del 2021.

"Il successo ottenuto nell'implementazione del Piano "24SI" è alla base dell'aggiornamento della nostra guidance per il 2021.

Prevediamo ora - indica - che i ricavi per l'intero anno aumentino di circa 100 milioni di euro rispetto al nostro obiettivo originario"; "Gli impressionanti risultati di business raggiunti ci consentono di confermare la nostra politica dei dividendi 2021, con il pagamento a novembre di un acconto sul dividendo di 0,185 euro, che registra una crescita annua del 14%".

Poste Italiane ha chiuso i primi 9 mesi del 2021con un utile netto di gruppo di 1,174 miliardi in crescita del 30,7% rispetto allo stesso periodo del 2020, ricavi in aumento dell'11,7% a 8,445 miliardi, +29,8% l'ebit a 1,61 miliardi. Sulla base di questi "positivi e in crescita anche rispetto ai livelli pre-pandemia" la società ha rivisto al rialzo gli obiettivi del 2021 e prevede ora l'ebit a 1,8 miliardi e l'utile netto a 1,3 miliardi esclusa la rivalutazione di Sia. Il Cda, che ha approvato i risultati, ha anche deliberato, in linea con la dividend policy, la distribuzione di un acconto sul dividendo pari a 0,185 euro per azione (+14%). Nel terzo trimestre l'utile netto è in crescita del 13,6% a 401 milioni, +7,3% i ricavi a 2,761 miliardi, +18,3% l'ebit a 566 milioni.

Matteo Del Fante ricorda le iniziative avviate "aprendo la strada a un'implementazione di successo del piano" strategico 24SI; E sottolinea: "Crediamo fermamente che queste siano le basi per Poste Italiane per continuare ad avere successo, anche oltre l'arco di piano"; "La macchina della crescita pre-pandemia è ripartita e l'implementazione del Piano 24SI è pienamente a regime, restituendoci la certezza che le nostre priorità di lungo termine sono completamente alla nostra portata". (ANSA).