Borsa: l'Europa migliora, bene le banche, non i petroliferi

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Le principali Borse europee migliorano verso fine seduta, tranne Madrid (-0,6%), che resta in rosso. In lieve rialzo Francoforte (+0,08%) e Parigi (+0,1%), meglio Londra (+0,7%). Qualche guadagno per Milano (+0,2%), con lo spread in lieve calo a 118,2 punti e il rendimento del decennale italiano allo 0,954%. La Commissione Ue in mattinata ha rivisto al rialzo le stime del Pil di Italia e Francia e al ribasso quelle di Germania e Francia. Quanto all'inflazione, europea, corre nel 2021 e la Bce si dice pronta a intervenire per stabilizzarla al 2% nel medio termine. Calmo l'oro (-0,1%) a 1.860 dollari l'oncia. Accelera il gas naturale in Europa, con le quotazioni ad Amsterdam (+7,7%) a 75,4 euro al MWh, dopo la minaccia della Bielorussia d'interrompere il flusso verso gli europei. Occhi puntati anche all'aumento di contagi da Covid 19, alle campagne vaccinali e ai nuovi farmaci.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna quasi lo 0,3%, con l'energia che rimane il fanalino di coda. In rosso la maggioranza dei petroliferi, da Aker (-10,6%) a Lundin (-4,5%), con eccezioni come Repsol (+1%), mentre il greggio sale (wti +0,6%) a 81,8 dollari al barile e il brent a 83,03 dollari.

In ordine sparso le auto, con cali per alcune, come Renault (-3,4%) e Porsche (-1,8%) e rialzi per altre, come Bmw (+0,6%) e Ferrari (+0,5%). Bene quasi tutte le banche, a iniziare da Erste (+2,5%) e Barclays (+2,2%). Positivi i semiconduttori, cominciando da Be Semiconductor (+2,6%) e Asm (+2,1%).

Nell'industria dei materiali brillano Sika (+10,3%), Anglo American (+6,3%) e Norsk Hydro (+5,8%), con rare eccezioni in negativo, come Johnson Matthey (-18,4%). (ANSA).