Borsa: Europa gira in rialzo, Milano +0,4%

(ANSA) - MILANO, 05 NOV - Le Borse europee girano in rialzo dopo un avvio fiacco e in cerca di una direzione. Gli investitori attendono i dati sul mercato del lavoro negli Usa mentre valutano gli esiti della stagione delle trimestrali. Si guarda anche all'andamento dei contagi da coronavirus e gli effetti che avranno sulla ripresa economica.

L'indice d'area stoxx 600 avanza lo 0,2%. In positivo Londra (+0,5%), Parigi (+0,3%), Francoforte (+0,2%) e Milano (+0,4%).

In controtendenza Madrid (-0,2%). Sui listini pesano le utility (-0,3%) mentre torna in terreno positivo l'energia (+0,1%), con il prezzo del petrolio Wti a 79,65 dollari al barile e il brent a 81,03 dollari.

Nel Vecchio continente sprint dell'informatica (+1,5%). Bene anche le Tlc e la farmaceutica (+0,4%) e le banche (+0,6%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in lieve calo a 1,1533 a Londra.

A Piazza Affari corrono Ferrari (+3%) e Tim (+2,5%), quest'ultima dopo la riapertura del dossier sulla Rete Unica. Contrastate le utlity con Hera (+1%), Snam (+0,5%), A2a (-1%), piatta Italgas. Tra le banche in luce Banco Bpm (+1,1%), dopo i conti positivi dei nove mesi e il nuovo piano d'impresa. In positivo anche Bper (+0,5%), in attesa dei conti, Intesa e Unicredit (+0,4%). In controtendenza Mps (-0,1%). In calo Leonardo (-1,8%), dopo i conti. (ANSA).